După 24 de etape desfășurate în primul eșalon al României, FCSB ocupă locul 11 în clasament cu 34 de puncte și cu nouă victorii, șapte remize și opt eșecuri.



De cealaltă parte, CFR Cluj e pe locul al 9-lea cu 35 de puncte. În 24 de runde, trupa lui Daniel Pancu a înregistrat nouă victorii, opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



Adrian Mutu: ”Chiar dacă nu vreau asta, FCSB și CFR Cluj nu vor fi în play-off”



Adrian Mutu, ultima dată antrenor principal la Petrolul Ploiești în perioada decembrie 2024 - martie 2025, nu crede că FCSB și CFR Cluj vor reuși să obțină accederea în play-off-ul Superligii României.



FC Botoșani ocupă în clipa de față ultimul loc în zona de play-off cu 38 de puncte, fiind la trei lungimi în fața lui CFR Cluj și la patru de FCSB



”Eu cred că o să avem un sezon istoric, fără FCSB și CFR Cluj în play-off. Cred că o să avem un sezon istoric. În afara de Metaloglobus, celelalte sunt contracandidate la play-off (n.r. viitoarele adversare ale FCSB-ului).



O să avem un sezon istoric, chiar dacă nu-mi doresc acest lucru, pentru că un play-off cu FCSB și CFR e mai spectaculos.



E o șansă mare pentru Craiova în play-off, fără cele două. Ca să se califice FCSB și CFR, trebuie să bată tot, altfel nu au nicio șansă”, a spus Adrian Mutu, potrivit DigiSport.



Program CFR Cluj în sezonul regulat



Etapa 25: UTA - CFR Cluj

Etapa 26: CFR Cluj - ”U” Cluj

- ”U” Cluj Etapa 27: FC Hermannstadt - CFR Cluj

Etapa 28: CFR Cluj - Petrolul Ploiești

- Petrolul Ploiești Etapa 29: Farul Constanța - CFR Cluj

Etapa 30: CFR Cluj - Dinamo



Program FCSB în sezonul regulat

