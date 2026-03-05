GALERIE FOTO Cîrstea și Cristian, psihic de fier în California: începuturi bune și bănoase, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells

Cîrstea și Cristian, psihic de fier în California: începuturi bune și bănoase, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells
Alexandru Hațieganu
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au trecut de runda inaugurală a competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

Jaqueline Cristian Indian Wells Tenis WTA WTA Indian Wells Sorana Cirstea
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au debuat cu victorie în ediția 2026 a turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

În primul meci jucat de o româncă pe tabloul principal al turneului californian din acest an, Sorana Cîrstea (38 WTA) a avut meci de trei seturi cu germanca Tatjana Maria (59 WTA).

Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi într-un duel al jucătoarelor experimentate

A fost 6-4, 4-6, 6-3 pentru câștigătoarea Openului Transilvaniei, care s-a impus în mai puțin de două ore în detrimentul jucătoarei cu trei ani mai experimentate.

Patru ași a servit Cîrstea în meci, aspect care arată un ușor regres, în comparație cu tenisul practicat la Cluj-Napoca, unde a servit în mai multe partide peste zece ași.

Jaqueline Cristian, succes cu revenire de la 0-1 la seturi, într-o partidă de aproape trei ore

Într-un meci început după ora 04:00, ora României, Jaqueline Cristian (35 WTA) a luptat și mai intens contra indoneziencei Janice Tjen (39 WTA).

Aproape vecine în clasament, Cristian și Tjen s-au întrecut timp de 2 ore și 46 de minute, iar finalul a fost dramatic.

Cristian a obținut victoria, 4-6, 6-4, 7-6 (6), la a doua minge de meci procurată. Nu același lucru poate fi spus despre prietena Gabriela Ruse (74 WTA), care a cedat întâlnirea cu Ajla Tomljanovic (85 WTA), 7-5, 6-2, deși a avut șansa ei la victorie, printr-o minge de set ratată în manșa inaugurală.

Următoarele adversare ale româncelor, la Indian Wells

În turul secund, Sorana Cîrstea va primi replica rusoaicei Diana Shnaider (20 WTA), pe când Jaqueline Cristian o va întâlni pe Maya Joint (29 WTA).

Câte €34,741 și-au asigurat Cîrstea și Cristian pentru calificarea în turul doi, în timp ce Ruse, pentru participarea pe tabloul principal, va primi un cec în valoare de €23,413.

