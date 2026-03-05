Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au debuat cu victorie în ediția 2026 a turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

În primul meci jucat de o româncă pe tabloul principal al turneului californian din acest an, Sorana Cîrstea (38 WTA) a avut meci de trei seturi cu germanca Tatjana Maria (59 WTA).

Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi într-un duel al jucătoarelor experimentate

A fost 6-4, 4-6, 6-3 pentru câștigătoarea Openului Transilvaniei, care s-a impus în mai puțin de două ore în detrimentul jucătoarei cu trei ani mai experimentate.

Patru ași a servit Cîrstea în meci, aspect care arată un ușor regres, în comparație cu tenisul practicat la Cluj-Napoca, unde a servit în mai multe partide peste zece ași.