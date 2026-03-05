Un fan a fost ucis, iar grupurile de fani s-au bătut și la spital

Un bărbat a fost ucis prin împușcare și un altul a fost rănit grav în timpul confruntărilor dintre suporterii echipelor chiliene Colo-Colo și Universidad de Chile. Meciul s-a jucat duminică și a fost câștigat de Universidad, scor 1-0, prin golul marcat de Matias Zaldivia (70). După cinci etape disputate din actualul sezon al Liga de Primera, Colo-Colo ocupă doar locul al cincilea, iar Universidad se află pe poziția a 11-a.

Tensiunile de pe stadion s-au mutat în stradă, unde grupuri de fani s-au bătut sălbatic și chiar au schimbat focuri de armă. După ce mai multe zeci de persoane au ajuns pentru tratament la un spital din Regiunea Metropolitană Santiago, grupurile rivale de fani s-au încăierat și pe holurile unității medicale, ostilitățile fiind oprite doar de intervenția în forță a Carabineros de Chile. Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de crimă. Anul trecut, fanii lui Colo-Colo au fost implicați într-un alt incident mortal.

"Superclasico chileno" se joacă din 1927

Colo-Colo este un club înființat în 1925, care joacă pe Estadio Monumental David Arellano (47.347 locuri) din localitatea Macul, de lângă capitala Santiago, considerată una industrială și locuită din clasa muncitoare și de mijloc. Are în palmares Primera Division (34), Copa Chile (14), Supercopa de Chile (4), Copa Libertadores (1), Recopa Sudamericana (1) și Copa Interamericana (1991). Clubul este considerat cel mai puternic susținut din Chile, având o bază de aproximativ 7 milioane de fani.

Universidad de Chile este un club înființat în 1927, care evoluează pe Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos (48.665 locuri) din cartierul Nunoa din Santiago, în care locuiesc persoane din clasa de mijloc și superioră din punct de vedere economic. "Los Azules" au alături de ei aproape 25% din fanii de fotbal din Chile și au în palmares Primera Division (18), Copa Chile (6), Supercopa de Chile (2) și Copa Sudamericana (1). Cele două formații se înfruntă în "Superclasico chileno".

