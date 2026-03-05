Un mare talent al Olandei, care părea că și-a irosit cariera

Mohamed Ihattaren (24 de ani) a făcut senzație la academia lui PSV Eindhoven, dar și la echipa mare, în perioada 2019-2021. Moartea tatălui său l-a afectat serios însă și ar fi început să aibă probleme mentale, intrând și în conflict cu fostul antrenor al neerlandezilor, Roger Schmidt.

Mijlocașul ofensiv a fost cumpărat de Juventus, în august 2021, în schimbul a 1.9 milioane de euro, fiind rapid împrumutat la Sampdoria. După sfârșitul împrumutului, Juve l-a cedat temporar la Ajax Amsterdam, în ianuarie 2022, însă nu a jucat decât un meci. Ajax i-a reziliat contractul, aceeași decizie luând-o și "Bătrana Doamnă", doi ani mai târziu. În ultimii doi ani, atacantul a fost sub contract cu Slavia Praga (2024), RKC Waalwijk (2024-2025) și Fortuna Sittard (2025-prezent).

În 2022, Ihattaren a fost arestat în casa din Utrecht în care locuia, după ce ar fi amenințat o persoană. Câteva luni mai târziu, a fost arestat și audiat pentru conexiuni cu liderii Mocro Maffia, o organizație criminală din Olanda, formată din tineri cu rădăcini marocane. S-a ajuns până în punctul în care câțiva membri ai organizației i-au incendiat mașina, chiar în centrul orașului Utrecht. În 2023, acesta a ajuns din nou în arest, după ce și-a agresat soția. Mariajul a durat doar câteva luni, dar a fost presărat cu tensiuni și agresiuni domestice, la care poliția a intervenit de mai multe ori.

Joacă excelent pentru Sittard, după ce ajunsese la 120 de kilograme!

Perioada dificilă apărută după decesul tatălui său pare să se fi încheiat sub comanda antrenorului Danny Buijs. Acesta a bifat 22 de prezențe, 6 goluri și 8 pase decisive pentru Fortuna Sittard, formație care ocupă locul al 10-lea în Eredivisie și a fost eliminată în turul secund KNVB Cup.

"A fost cel mai bun jucător din Eredivisie. Dar tatăl său a murit și lucrurile au mers prost. A mâncat puțin prea mult și este greu să te pui pe picioare. A căzut într-o groapă foarte adâncă. Trebuie să iasă singur din ea. Toată lumea vrea să-l ajute, dar el trebuie să o facă singur. Dacă Mohamed este în formă maximă, este un jucător fantastic pe care orice antrenor și-ar dori să-l aibă.

Viața lui din afara fotbalului poate fi încă îmbunătățită. Poate slăbi câteva kilograme în plus, astfel încât să poată reveni la cum era la șaptesprezece sau optsprezece ani. Oricum, e într-un progres uriaș, pentru că ajunsese la 120 de kilograme, iar acum cred că este pe drumul cel bun", a dezvăluit Mark van Bommel, fostul său antrenor de la PSV Eindhoven.

Foto - Getty Images, Fortuna Sittard (FB)