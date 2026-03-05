Arsenal s-a distanțat de Manchester City la șapte puncte și, chiar dacă are un meci în plus deja disputat, a redevenit marea favorită la câștigarea titlului de campioană în Premier League, ediția 2025/26.

Într-o seară nebună de fotbal în Premier League, competiție transmisă exclusiv de VOYO, „tunarii” au suferit și au câștigat la Brighton, printr-un gol norocos înscris de șeptarul Bukayo Saka, conturat printr-o deviere care a condus mingea printre picioarele portarului Verbruggen.

Arsenal a câștigat norocos la Brighton și s-a desprins, în urma unui punct obținut cu șansă, de Nottingham, la Manchester

Pe Etihad Stadium, nivelul de dramă a fost mult mai ridicat. Jucătorii lui Pep Guardiola au pierdut două puncte, pe teren propriu, într-un meci în care Nottingham Forest - implicată, alături de Tottenham, în lupta pentru evitarea retrogradării în Championship - a înscris un gol cu călcâiul și încă un gol de o frumusețe notabilă, printr-un șut din afara careului.

Dar cele două reușite puteau fi ușor anulate, ca efect, dacă Manchester City ar fi fost eficientă la una din cele trei ocazii uriașe de gol din prelungirile de șapte minute ale partidei.

Întâi, o învălmășeală în careul lui Nottingham Forest l-a lăsat pe Rodri având intenția de a șuta pentru a împinge mingea în plasă, dar haosul nu a putut fi utilizat eficient. Nici arbitrul Darren England nu a considerat că intervenția asupra mijlocașului spaniol a fost neregulamentară, deși, în alte situații similare, s-au acordat lovituri de la unsprezece metri.

foto: captură VOYO