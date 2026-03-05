VIDEO EXCLUSIV Arteta a călcat în „praf de stele”. Nimeni nu știe cum City nu a marcat, din trei ocazii uriașe în prelungirile meciului cu Nottingham

Arteta a călcat în „praf de stele”. Nimeni nu știe cum City nu a marcat, din trei ocazii uriașe în prelungirile meciului cu Nottingham Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mikel Arteta, beneficiarul unei doze uriașe de șansă, în meciul Manchester City - Nottingham Forest 2-2.

TAGS:
Manchester CityArsenalMikel ArtetaPep GuardiolaSemenyoRodriSavinho
Din articol
  • Urmărește pe Sport.ro prelungirile dramatice ale meciului Manchester City - Nottingham Forest 2-2
Publicitate

Arsenal s-a distanțat de Manchester City la șapte puncte și, chiar dacă are un meci în plus deja disputat, a redevenit marea favorită la câștigarea titlului de campioană în Premier League, ediția 2025/26.

Într-o seară nebună de fotbal în Premier League, competiție transmisă exclusiv de VOYO, „tunarii” au suferit și au câștigat la Brighton, printr-un gol norocos înscris de șeptarul Bukayo Saka, conturat printr-o deviere care a condus mingea printre picioarele portarului Verbruggen.

Arsenal a câștigat norocos la Brighton și s-a desprins, în urma unui punct obținut cu șansă, de Nottingham, la Manchester

Pe Etihad Stadium, nivelul de dramă a fost mult mai ridicat. Jucătorii lui Pep Guardiola au pierdut două puncte, pe teren propriu, într-un meci în care Nottingham Forest - implicată, alături de Tottenham, în lupta pentru evitarea retrogradării în Championship - a înscris un gol cu călcâiul și încă un gol de o frumusețe notabilă, printr-un șut din afara careului.

Dar cele două reușite puteau fi ușor anulate, ca efect, dacă Manchester City ar fi fost eficientă la una din cele trei ocazii uriașe de gol din prelungirile de șapte minute ale partidei.

Întâi, o învălmășeală în careul lui Nottingham Forest l-a lăsat pe Rodri având intenția de a șuta pentru a împinge mingea în plasă, dar haosul nu a putut fi utilizat eficient. Nici arbitrul Darren England nu a considerat că intervenția asupra mijlocașului spaniol a fost neregulamentară, deși, în alte situații similare, s-au acordat lovituri de la unsprezece metri.

foto: captură VOYO

În al doilea rând, Antoine Semenyo a executat sub bară, aproape perfect, o lovitură liberă în minutul 96, penultimul al meciului, iar oficialul meciului nici măcar nu a acordat corner, după o fază în care, fără intervenția portarului Sels, toate cele trei puncte ar fi rămas în Manchester.

La ultima fază a meciului, Savinho a fost blocat de Murillo, aflat la un metru în fața liniei porții, într-o încercare uluitoare de a apropia victoria.

Nu o dată, nu de două ori, ci de trei ori, Manchester City a fost aproape de victorie în meciul cu Nottingham Forest, doar în prelungirile jocului.

foto: captură VOYO

Arteta vrea titlul, după trei sezoane consecutive terminate pe locul doi

În contextul dat, Mikel Arteta - care are program facil în ultimele opt etape - se poate gândi la primul titlu de campion cu Arsenal, în Premier League.

Ar fi prima ediție de Premier League, din ultimele patru, pe care Arsenal nu ar încheia-o pe locul secund al clasamentului final.

  • Rezumatul meciului Manchester City - Nottingham Forest 2-2
Publicitate
  • Murillo, intervenție din fața liniei porții, la șutul trimis de Savinho, în ultima fază a meciului
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
ULTIMELE STIRI
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Messi domină ierarhia mondială la 38 de ani! Cifrele oficiale care arată diferența față de Mbappe
Messi domină ierarhia mondială la 38 de ani! Cifrele oficiale care arată diferența față de Mbappe
Mihaela Cambei, demonstrație de forță la Campionatul Național!
Mihaela Cambei, demonstrație de forță la Campionatul Național!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului



Recomandarile redactiei
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină
Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină
Ilie Dumitrescu este 100% sigur: ”Este cel mai puternic și contează enorm!”
Ilie Dumitrescu este 100% sigur: ”Este cel mai puternic și contează enorm!”
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
CITESTE SI
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

stirileprotv NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

stirileprotv Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

stirileprotv Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!