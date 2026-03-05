- Urmărește pe Sport.ro prelungirile dramatice ale meciului Manchester City - Nottingham Forest 2-2
VIDEO EXCLUSIV Arteta a călcat în „praf de stele”. Nimeni nu știe cum City nu a marcat, din trei ocazii uriașe în prelungirile meciului cu Nottingham
Mikel Arteta, beneficiarul unei doze uriașe de șansă, în meciul Manchester City - Nottingham Forest 2-2.
Arsenal s-a distanțat de Manchester City la șapte puncte și, chiar dacă are un meci în plus deja disputat, a redevenit marea favorită la câștigarea titlului de campioană în Premier League, ediția 2025/26.
Într-o seară nebună de fotbal în Premier League, competiție transmisă exclusiv de VOYO, „tunarii” au suferit și au câștigat la Brighton, printr-un gol norocos înscris de șeptarul Bukayo Saka, conturat printr-o deviere care a condus mingea printre picioarele portarului Verbruggen.
Arsenal a câștigat norocos la Brighton și s-a desprins, în urma unui punct obținut cu șansă, de Nottingham, la Manchester
Pe Etihad Stadium, nivelul de dramă a fost mult mai ridicat. Jucătorii lui Pep Guardiola au pierdut două puncte, pe teren propriu, într-un meci în care Nottingham Forest - implicată, alături de Tottenham, în lupta pentru evitarea retrogradării în Championship - a înscris un gol cu călcâiul și încă un gol de o frumusețe notabilă, printr-un șut din afara careului.
Dar cele două reușite puteau fi ușor anulate, ca efect, dacă Manchester City ar fi fost eficientă la una din cele trei ocazii uriașe de gol din prelungirile de șapte minute ale partidei.
Întâi, o învălmășeală în careul lui Nottingham Forest l-a lăsat pe Rodri având intenția de a șuta pentru a împinge mingea în plasă, dar haosul nu a putut fi utilizat eficient. Nici arbitrul Darren England nu a considerat că intervenția asupra mijlocașului spaniol a fost neregulamentară, deși, în alte situații similare, s-au acordat lovituri de la unsprezece metri.
foto: captură VOYO
În al doilea rând, Antoine Semenyo a executat sub bară, aproape perfect, o lovitură liberă în minutul 96, penultimul al meciului, iar oficialul meciului nici măcar nu a acordat corner, după o fază în care, fără intervenția portarului Sels, toate cele trei puncte ar fi rămas în Manchester.
La ultima fază a meciului, Savinho a fost blocat de Murillo, aflat la un metru în fața liniei porții, într-o încercare uluitoare de a apropia victoria.
Nu o dată, nu de două ori, ci de trei ori, Manchester City a fost aproape de victorie în meciul cu Nottingham Forest, doar în prelungirile jocului.
foto: captură VOYO
Arteta vrea titlul, după trei sezoane consecutive terminate pe locul doi
În contextul dat, Mikel Arteta - care are program facil în ultimele opt etape - se poate gândi la primul titlu de campion cu Arsenal, în Premier League.
Ar fi prima ediție de Premier League, din ultimele patru, pe care Arsenal nu ar încheia-o pe locul secund al clasamentului final.
- Rezumatul meciului Manchester City - Nottingham Forest 2-2
- Murillo, intervenție din fața liniei porții, la șutul trimis de Savinho, în ultima fază a meciului
