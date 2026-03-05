Stefano Cusin nu mai este selecționerul Insulelor Comore

Federația de Fotbal din Insulele Comore a decis să nu îi prelungească contractul selecționerului Stefano Cusin. Acesta fusese instalat în funcție în octombrie 2023, după ce francezul Younes Zerdouk ratase calificarea la Cupa Africii pe Națiuni (2023).

În mandatul său de doi ani și jumătate, acesta nu a reușit calificarea la CM 2026 (locul 4 în Grupa I din preliminariile africane) și a terminat pe locul al treilea în Grupa A de la Cupa Africii pe Națiuni (2025), după puternicele echipe Maroc și Mali. De asemenea, Cusin a ajuns în semifinalele COSAFA Cup (2024 - locul 4 / 2025 - locul 3) și a terminat pe ultimul loc în grupa sa din Arab Cup (2025).

Decizia forului de la Moroni este surprinzătoarea, pentru că "Celacanții" reușiseră doar o singură calificare anterioară la Cupa Africii pe Națiuni (2021), competiție unde au fost eliminați de Camerun în sferturile de finală.

Cei mai cunoscuți fotbaliști din actualul lot al Insulelor Comore sunt Youssouf M'Changama (Al Batin), Faiz Selemani (Qatar SC), El Fardou Ben Nabouhane (FK Zemun), Zaydou Youssouf (Al Fateh), Remy Vita (Tondela), Said Bakari (Sparta Rotterdam), Myziane Maolida (Al Kholood) și Rafiki Said (Standard Liege).

Cusin a antrenat echipe diverse, din Anglia și Italia până în Palestina și Libia

Stefano Cusin (57 de nai) este născut la Montreal (Quebec, Canada) din părinți italieni și a copilărit în Franța. El a jucat ca mijlocaș la US Annemasse, SC Toulon, Etoile Carouge, Servette FC, Equipe de Saint-Martin și AS Roanne.

Și-a început cariera de antrenor în 1996, fiind pentru mai mult timp un colaborator al lui Walter Zenga și lucrând în următoarele trei decenii pentru SS Arezzo (1996-2002 / Italia), Aquila Montevarchi (2002-2003 / Italia), Acada Sports (2004-2006 / Camerun), Congo U20 (2007-2008), Botev Plovdiv (2008-2009 / Bulgaria), Al Ittihad Tripoli (2008-2009 / Libia), Al Nassr FC (2010-2011 / Arabia Saudită), Al Nasr SC (2011-2012 / Dubai), Fujairah (2013 / Emiratele Arabe Unite), Al Jazira Club (2013-2014 / Emiratele Arabe Unite), Ahli Al Khaleel (2014-2015, 2019-2020 / Palestina), Al Shaab Sharjah (2016 / Emiratele Arabe Unite), Wolverhampton Wanderers (2016-2017 / Anglia), Black Leopards (2018 / Africa de Sud), Ermis Aradippou (2018-2019 / Cipru), Shahr Khodro (2020-2021 / Iran), naționala Sudanului de Sud (2021-2023) și naționala Insulelor Comore (2023-2026).