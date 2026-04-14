Real Madrid e gata să scape de el! Jucătorul e liber să-și caute echipă

Real Madrid e gata să scape de el! Jucătorul e liber să-și caute echipă La Liga
Real Madrid are parte de un sezon dezamăgitor pe plan intern. 

În campionat, Real Madrid este la nouă puncte distanță de liderul și rivala Barcelona, iar socoteala în ceea ce privește lupta la titlu pare încheiată. Eliminată din Cupa Spaniei, echipa lui Alvaro Arbeloa poate salva sezonul cu Liga Campionilor, dacă va reuși să întoarcă rezultatul din meciul tur cu Bayern, scor 1-2, din sferturile competiției.

Gonzalo Garcia, OUT de la Real Madrid!

Între timp, în birouri se pregătesc deja mutările pentru sezonul următor. Real Madrid vrea să aducă un nou antrenor pentru a-i lua locul ”interimarului” Arbeloa, dar în paralel se pregătește și o ”curățenie” la nivelul lotului.

Gonzalo Garcia (22 de ani), atacantul care a evoluat în 33 de partide în acest sezon pentru Real Madrid, va fi liber să-și caute o altă echipă în următoarea perioadă de mercato, anunță jurnalistul Mario Cortegana.

Acesta nu mai intră în planurile lui Real Madrid pentru sezonul următor, mai ales că se pregătește și revenirea tânărului Endrick, împrumutat până la finalul acestui sezon la Olympique Lyon.

Garcia este un jucător crescut de Real Madrid. A trecut pe la toate grupele de juniori din cadrul clubului, iar la începutul acestui sezon a fost promovat la prima echipă.

Luis Figo, înainte de Bayern - Real Madrid: ”Putem ajute în semifinale”

Luis Figo a prefațat manșa retur dintre Bayern Munchen și Real Madrid, programată miercuri, de la ora 21:00, pe Allianz Arena. Deși spaniolii au pierdut prima partidă pe teren propriu, scor 1-2, fostul mijlocaș este convins că echipa are resursele necesare pentru a obține calificarea în deplasare.

„Va fi un meci dificil. E greu să revii după un 1-2, dar dacă există o echipă cu măreția și calitatea să o facă, aceea este Real Madrid. În ciuda rezultatului nefavorabil de pe Bernabeu și privind istoria acestui turneu, cred că putem ajunge în semifinale”, a spus Luis Figo.

RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport | Drăgușin „tremură“, De Zerbi suferă, iar Arsenal cedează surprinzător
OUT de la CFR Cluj la două zile după remiza cu Dinamo: ”Acord privind încheierea colaborării”
Basarab Panduru i-a făcut praf! Moruțan și Paraschiv, desființați după Rapid - FC Argeș 0-0
Experții de la Football Meets Data știu cine va câștiga Superliga României
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
U Cluj se pregătește de Champions League: vrea să transfere doi jucători de națională!
Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Clujul i-a dat încă o lecție Bucureștiului. Diferență mare în timpul momentului de reculegere pentru Mircea Lucescu

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Xabi Alonso semnează! Fostul antrenor de la Real Madrid dă lovitura



OUT de la CFR Cluj la două zile după remiza cu Dinamo: ”Acord privind încheierea colaborării”
OUT de la CFR Cluj la două zile după remiza cu Dinamo: ”Acord privind încheierea colaborării”
Basarab Panduru i-a făcut praf! Moruțan și Paraschiv, desființați după Rapid - FC Argeș 0-0
Basarab Panduru i-a făcut praf! Moruțan și Paraschiv, desființați după Rapid - FC Argeș 0-0
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!
Experții de la Football Meets Data știu cine va câștiga Superliga României
Experții de la Football Meets Data știu cine va câștiga Superliga României
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!
El a fost cel mai slab jucător al lui Real Madrid în 0-1 cu Getafe pe ”Santiago Bernabeu”! Gol fabulos al oaspeților
Ce pierdere pentru Real Madrid! Jucătorii crescuți de madrileni strălucesc la alte echipe
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

