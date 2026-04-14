Real Madrid e gata să scape de el! Jucătorul e liber să-și caute echipă

În campionat, Real Madrid este la nouă puncte distanță de liderul și rivala Barcelona, iar socoteala în ceea ce privește lupta la titlu pare încheiată. Eliminată din Cupa Spaniei, echipa lui Alvaro Arbeloa poate salva sezonul cu Liga Campionilor, dacă va reuși să întoarcă rezultatul din meciul tur cu Bayern, scor 1-2, din sferturile competiției.
Gonzalo Garcia, OUT de la Real Madrid!
Între timp, în birouri se pregătesc deja mutările pentru sezonul următor. Real Madrid vrea să aducă un nou antrenor pentru a-i lua locul ”interimarului” Arbeloa, dar în paralel se pregătește și o ”curățenie” la nivelul lotului.
Gonzalo Garcia (22 de ani), atacantul care a evoluat în 33 de partide în acest sezon pentru Real Madrid, va fi liber să-și caute o altă echipă în următoarea perioadă de mercato, anunță jurnalistul Mario Cortegana.
Acesta nu mai intră în planurile lui Real Madrid pentru sezonul următor, mai ales că se pregătește și revenirea tânărului Endrick, împrumutat până la finalul acestui sezon la Olympique Lyon.
Garcia este un jucător crescut de Real Madrid. A trecut pe la toate grupele de juniori din cadrul clubului, iar la începutul acestui sezon a fost promovat la prima echipă.
Luis Figo, înainte de Bayern - Real Madrid: ”Putem ajute în semifinale”
Luis Figo a prefațat manșa retur dintre Bayern Munchen și Real Madrid, programată miercuri, de la ora 21:00, pe Allianz Arena. Deși spaniolii au pierdut prima partidă pe teren propriu, scor 1-2, fostul mijlocaș este convins că echipa are resursele necesare pentru a obține calificarea în deplasare.
„Va fi un meci dificil. E greu să revii după un 1-2, dar dacă există o echipă cu măreția și calitatea să o facă, aceea este Real Madrid. În ciuda rezultatului nefavorabil de pe Bernabeu și privind istoria acestui turneu, cred că putem ajunge în semifinale”, a spus Luis Figo.