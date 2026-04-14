Real Madrid e gata să scape de el! Jucătorul e liber să-și caute echipă

În campionat, Real Madrid este la nouă puncte distanță de liderul și rivala Barcelona, iar socoteala în ceea ce privește lupta la titlu pare încheiată. Eliminată din Cupa Spaniei, echipa lui Alvaro Arbeloa poate salva sezonul cu Liga Campionilor, dacă va reuși să întoarcă rezultatul din meciul tur cu Bayern, scor 1-2, din sferturile competiției.

Gonzalo Garcia, OUT de la Real Madrid!

Între timp, în birouri se pregătesc deja mutările pentru sezonul următor. Real Madrid vrea să aducă un nou antrenor pentru a-i lua locul ”interimarului” Arbeloa, dar în paralel se pregătește și o ”curățenie” la nivelul lotului.

Gonzalo Garcia (22 de ani), atacantul care a evoluat în 33 de partide în acest sezon pentru Real Madrid, va fi liber să-și caute o altă echipă în următoarea perioadă de mercato, anunță jurnalistul Mario Cortegana.