Catalanii s-au impus în fața rivalei de moarte, Real Madrid, duminică seară, în finala Supercupei Spaniei care s-a disputat la Jeddah, în Arabia Saudită, pe ”King Abdullah Sports City”.



Spanioli au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”



Publicația spaniolă Sport.es l-a notat cu 3 pe Dean Huijsen pentru maniera în care a evoluat la Jeddah. Mai mult decât atât, ibericii l-au pus la colț și pentru faptul că nu a știut să țină marcaj la Robert Lewandowski la cel de-al doilea gol marcat de FC Barcelona în minutul 45+4.



”Nu există o modalitate mai bună de a descrie marcajul său la Lewandowski, la al doilea gol al Barcelonei, când a uitat complet fotbalul și i-a oferit golul pe tavă. A contribuit la al doilea gol al Madridului cu o lovitură de cap excelentă, dar din punct de vedere defensiv a fost moale și a lăsat multe semne de întrebare”, a scris Sport.es.



Sursa menționată nu l-a catalogat însă pe Huijsen drept singurul mare vinovat de la Real Madrid. Tot cu 3 a fost notat și Jude Bellingham, despre care jurnaliștii iberici au reliefat faptul că a fost de nerecunoscut.



”Fără aport în atac și cu multe pierderi de minge. De nerecunoscut față de cea mai bună versiune a sa, dar nu atât de diferit de Bellingham pe care l-am văzut în ultimul an și jumătate”, a mai scris Sport.es.

FC Barcelona - Real Madrid 3-2



Catalanii au deschis scorul în minutul 36, grație reușitei lui Raphinha din pasa lui Fermin. În minutele de prelungire ale primei părți a fost un adevărat recital de ambele părți.



Vinicius a restabilit mai întâi egalitatea în minutul 45+2, ca Robert Lewandowski să ducă scorul la 2-1 în minutul 45+4. Gonzalo Garcia a punctat, ulterior, și el pe tabela de marcaj în minutul 45+6.



Apoi, în actul secund, Raphinha a pus cireașa pe tort în minutul 73, iar FC Barcelona a câștigat în cele din urmă El Clasico disputat la Jeddah, în Arabia Saudită.

