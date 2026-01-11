Este vorba despre fundașul lateral Ferland Mendy, care de-a lungul timpului s-a confruntat cu o serie de accidentări grave.

”Un miracol” că Ferland Mendy joacă încă fotbal

Jurnalistul Jorge Picon susține că, în 2024, când Real Madrid i-a prelungit contractul lui Ferland Mendy, madrilenii au luat această decizie la cererea expresă a fostului antrenor, Carlo Ancelotti, drept răsplată pentru fundașul lateral pentru contribuțiile aduse la câștigarea ultimelor două trofee Champions League.

Totuși, la acel moment, testele medicale au arătat că Ferland Mendy este dispus la accidentări serioase și nu mai este apt să joace fotbal. Conform jurnalistului, medicii celor de la Real Madrid au susținut că este ”un miracol” faptul că Ferland Mendy joacă încă fotbal.

Actualul contract al lui Ferland Mendy va expira abia în 2027, iar madrilenii încearcă să îi găsească o nouă echipă, însă, chiar dacă mai multe cluburi s-au interesat de serviciile fundașului lateral francez, madrilenii nu au considerat nicio ofertă potrivită.