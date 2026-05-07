Campioana României a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Radoi la Gaziantep FK, iar până pe 21 mai trebuie să numească un tehnician cu Licență UEFA Pro.

În acest moment, echipa este pregătită interimar de Lucian Filip și Alin Stoica.

Mitică Dragomir: „Charalambous este perfect pentru FCSB”

Gigi Becali a transmis în repetate rânduri că încearcă să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă. Cipriotul a refuzat o întoarcere imediată, însă a lăsat deschisă varianta revenirii din vară.

Dumitru Dragomir consideră că alegerea este una logică, mai ales după rezultatele obținute de Charalambous în primul mandat.

„(n.r. – Pe cine vezi antrenor la FCSB?) Pe Charalambous ăsta, da. Dacă aș fi în locul lui (n.r. – Gigi Becali), l-aș întoarce și pe Pintilii. Eu vă spun, e greu de lucrat cu Gigi Becali, dar Gigi Becali plătește bine. Uitați-vă ce salarii dă Gigi Becali. El și Șucu dau cele mai mari salarii din țară la fotbal. După aia vin Craiova și restul” , a declarat Dumitru Dragomir la Fanatik.

În primul mandat pe banca roș-albaștrilor, Elias Charalambous a condus echipa în 170 de meciuri oficiale, a obținut 88 de victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri.

Sub comanda sa, FCSB a marcat 269 de goluri și a primit 194, iar echipa a cucerit două titluri consecutive în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025.