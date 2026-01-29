Enzo Alves a debutat deja la Real Madrid Castilla

Real Madrid i-a oferit primul contract de fotbalist profesionist lui Enzo Alves (16 ani), fiul lui Marcelo, fostul căpitan al "Galacticilor", și al actriței Clarice Alves. Acesta joacă pe postul de atacant central și a ales naționala Spaniei în detrimentul selecționatei Braziliei, puștiul fiind născut la Madrid și având și cetățenie spaniolă.



Tânărul atacant, ajuns în academia madrilenilor încă din 2017, deja căpitan al echipei U18 și cu aproape 200 de goluri înscrise la academia lui Real Madrid, este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale la nivel mondial. Enzo a debutat deja la Real Madrid Castilla, echipa secundă a clubului, iar Alvaro Arbeloa i-ar putea oferi debutul la seniori, chiar din acest sezon.



Marcelo este unul dintre marii fundași din istoria Braziliei

Tatăl său, Marcelo Vieira da Silva Junior (37 de ani), este considerat unul din cei mai valoroși fundași brazilieni din toate timpurile. El a evoluat pentru Fluminense (2005-2007, 2023-2024), Real Madrid (2007-2022) și Olympiacos (2022-2023). Are 58 de selecții și 6 goluri pentru naționala Braziliei, iar în palmaresul său se găsesc Champions League (x5), UEFA Super Cup (x3), FIFA Club World Cup (x4), La Liga (x6), Copa del Rey (x2), Supercopa de Espana (x5), Campeonato Carioca (x2), Taca Rio (1), Copa Libertadores (1), Recopa Sudamericana (1), FIFA Confederations Cup (2013) și medalii la Jocurile Olimpice (argint, 2012 / bronz, 2008).



De asemenea, a fost inclus în France Football Team of the Decade (2010-2019), L'Equipe Team of the Season (2011, 2016, 2017, 2018), UEFA Team of the Year (2011, 2017, 2018), FIFA World Cup Dream Team (2014, 2018), UEFA Champions League Squad of the Season (2010-2011, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), IFFHS Men's World Team (2017, 2018), IFFHS World Team of the Decade (2011-2020) și IFFHS CONMEBOL Team of the Decade (2011-2020).



Foto - Getty Images, enzoalvesv (Instagram)

