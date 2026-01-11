Verdictul specialistului la faza care a provocat un scandal între Xabi Alonso și Hansi Flick în Barcelona – Real Madrid

Verdictul specialistului la faza care a provocat un scandal între Xabi Alonso și Hansi Flick în Barcelona – Real Madrid
Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei după o finală de poveste cu Real Madrid, scor 3-2.

În repriza a doua a meciului s-a petrecut o fază care a încins spiritele pe stadionul din Jeddah.

Verdictul specialistului la faza care a încins spiritele în El Clasico

  • Xabi flick 31
În minutul 58, Raul Asencio a încercat să oprească un atac al Barcelonei și a avut o intervenție dură asupra lui Pedri. Fundașul lui Real Madrid a încercat să lovească mingea, dar l-a nimerit în talpă pe fotbalistul Barcelonei, care s-a prăbușit pe gazon.

Arbitrul Jose Luis Munuera Montero a scos cartonașul galben, considerând că intervenția nu a fost atât de dură și nici intenționată, însă catalanii au protestat vehement și s-a format un meleu. Un conflict a avut loc și la marginea terenului între Hansi Flick și Xabi Alonso.

Fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrull, acum specialist la Marca, a dat verdictul la faza petrecută în minutul 58: ”Această fază o văd mai degrabă de cartonaș roșu decât de galben. Este o lovitură a lui Asencio asupra lui Pedri. Nu este o piedică, dar este o fază foarte greu de definit. Este posibil ca Munuera să nu-l fi eliminat pentru că este vorba despre o finală”.

Apoi, Burrull a comentat și eliminarea lui Frenkie de Jong, care a văzut direct ”roșu” după o intrare cu talpa la Kylian Mbappe: ”Mi se pare că intrarea lui De Jong asupra lui Mbappe este de cartonaș roșu. Intră cu talpa înainte, la nivelul tibiei”.

HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kad&icirc;rov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
