Verdictul specialistului la faza care a provocat un scandal între Xabi Alonso și Hansi Flick în Barcelona – Real Madrid

În minutul 58, Raul Asencio a încercat să oprească un atac al Barcelonei și a avut o intervenție dură asupra lui Pedri. Fundașul lui Real Madrid a încercat să lovească mingea, dar l-a nimerit în talpă pe fotbalistul Barcelonei, care s-a prăbușit pe gazon.

Arbitrul Jose Luis Munuera Montero a scos cartonașul galben, considerând că intervenția nu a fost atât de dură și nici intenționată, însă catalanii au protestat vehement și s-a format un meleu. Un conflict a avut loc și la marginea terenului între Hansi Flick și Xabi Alonso.

Fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrull, acum specialist la Marca, a dat verdictul la faza petrecută în minutul 58: ”Această fază o văd mai degrabă de cartonaș roșu decât de galben. Este o lovitură a lui Asencio asupra lui Pedri. Nu este o piedică, dar este o fază foarte greu de definit. Este posibil ca Munuera să nu-l fi eliminat pentru că este vorba despre o finală”.

Apoi, Burrull a comentat și eliminarea lui Frenkie de Jong, care a văzut direct ”roșu” după o intrare cu talpa la Kylian Mbappe: ”Mi se pare că intrarea lui De Jong asupra lui Mbappe este de cartonaș roșu. Intră cu talpa înainte, la nivelul tibiei”.

