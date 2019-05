Neymar, inapoi la Barcelona! Sport Catalunya anunta ca cea mai tare mutare a verii poate deveni realitate: "El a realizat ca a gresit". Conditiile revenirii

Neymar se poate intoarce la Barcelona in aceasta vara. "El vrea", scrie cotidianul Sport Catalunya.

Neymar (27 de ani) s-ar putea intoarce la Barcelona in aceasta vara. El isi doreste, scriu jurnalistii catalani, dar pentru moment PSG nu intentioneaza sa il lase sa plece. Totusi, gruparea pariziana s-ar putea vedea fortata sa o faca.

Sport Catalunya scrie astazi ca Neymar s-a hotarat sa se intoarca la Barcelona. El considera ca decizia de a trece la PSG a fost una proasta, iar transferul pe Parc des Princes a fost un pas inapoi. El a fost vrajit de banii seicilor si a crezut ca PSG poate domina Europa, dar acum este disperat sa plece pentru a face performanta. Titlul in Ligue 1 nu ii este indeajuns brazilianului.

Neymar s-a hotarat: vrea inapoi la Barcelona



Sport Catalunya scrie ca Neymar isi doreste cu ardoare sa revina la Barcelona. El iubeste orasul si are in Catalunya majoritatea prietenilor. Acesta are o relatie foarte buna cu Messi, Suarez Coutinho, dar si cu Ousmane Dembele.

Pe de alta parte, el le-a spus apropiatilor ca ar vrea sa se intoarca, dar, scriu spaniolii, "va trebui sa depuna mult efort individual pentru a-i convinge pe cei de la PSG sa-l vanda, dar si pe cei de la Barcelona sa ii ofere un contract indeajuns de bun".

Piedica: PSG nu vrea sa vanda, pentru ca ar fi un semn de slabiciune

PSG nu intentioneaza sa isi vanda vedetele, pentru ca sefii de pe Parc des Princes cred ca asta ar insemna sa arate slabiciune. Ei cred in proiectul lor si vor sa se bata cu granzii Europei pentru UEFA Champions League.

Sport Catalunya noteaza ca "totusi, in plecarea lui Neymar de la PSG ar exista si un lucru bun pentru echipa pariziana". Ei fac referire la faptul ca Mbappe ar ramane liderul echipei si ar deveni omul care sa conduca formatia fara sa imparta din autoritate.

Prioritatea Barcelonei: un atacant de talie mondiala



Barcelona l-ar vrea pe Neymar inapoi, dar nu in schimbul sumei pentru care l-a vandut. Apoi, catalanii au o alta prioritate: ei vor un atacant de talie mondiala care sa il poata inlocui in viitor pe Luis Suarez.