CUTREMUR in fotbal pregatit de Barcelona! Ar fi schimbul MILENIULUI in fotbal! Afacerea de 300 de milioane de euro la care nu se astepta nimeni

Barcelona este gata sa faca o mutare total neasteptata!

Finalul sezonului s-a dovedit a fi unul extrem de dezamagitor pentru FC Barcelona. Sperantele intr-o noua tripla de senzatie au fost risipite dupa eliminarea din UEFA Champions League in returul cu Liverpool de pe Anfield, iar ultimul meci a fost din nou de cosmar, Valencia reusind sa o invinga in finala Cupei Spaniei.

Conducerea clubului incearca sa stearga dezamagirea finalului de sezon cu un transfer urias! Insa negocierile pentru Matthijs De Ligt au stagnat, in timp ce situatia lui Antoine Griezmann ramane una incerta. Astfel, Barca incearca o alta lovitura de imagine: readucerea lui Neymar!

Schimb Neymar - Dembele?

Jurnalistul Gerard Romero de la RAC1 anunta ca Barcelona a initiat o discutie cu Paris Saint-Germain pentru transferul brazilianului! Neymar nu si-a ascuns dorinta de a reveni pe Camp Nou, iar Barca este gata sa renunte la Ousmane Dembele pentru a face transferul posibil!

Conversatiile intre cele doua cluburi sunt in faza incipienta si sunt dificile, in conditiile in care relatia este una tensionata dupa ce in vara lui 2017 Barcelona l-a vrut pe Verratti iar PSG a refuzat transferul si a decis sa achite clauza de reziliere a lui Neymar, in valoare de 222 de milioane de euro.

Barcelona l-a cumparat cu 105 milioane de euro pe Ousmane Dembele pentru inlocuirea lui Neymar, iar cei doi ar putea face din nou rocada. Dembele s-ar reintalni la PSG cu antrenorul alaturi de care s-a simtit foarte bine la Dortmund, Thomas Tuchel.

Mutarea depinde si de viitorul antrenor al Barcelonei, daca Ernesto Valverde va fi pana la urma dat afara.