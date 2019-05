Barcelona economiseste o suma record! Griezmann poate ajunge langa Messi pentru "numai" 120.000.000 de euro! Care este conditia!

Antoiane Griezmann se poate intelege cu FC Barcelona.

Antoine Griezmann a anuntat luna aceasta ca nu va mai fi jucatorul celor de la Atletico Madrid si in sezonul urmator. Francezul a petrecut 5 ani in capitala Spaniei, iar in aceasta vara poate ajunge la FC Barcelona.

Clauza de 200.000.000 de euro

Griezmann are in acest moment o clauza de reziliere de 200.000.000 de euro, iar Barcelona nu este dispusa sa plateasca aceasta suma. Francezul a adaugat in contractul sau o alta clauza care ii va permite sa plece de la Atletico Madrid pentru numai 120.000.000 de euro, insa numai dupa 1 iulie. Acesta este si motivul pentru care Griezmann nu s-a inteles cu o alta echipa, desi a anuntat in urma cu aproape o luna ca va pleca de la Atletico.

Griezmann nu este dorit de jucatorii Barcelonei

Atacantul lui Atletico Madrid se afla intr-o postura dificila. A anuntat ca nu va mai ramane la Madrid, insa nu reprezinta o tinta principala pentru Barcelona. Mai mult, nici vestiarul catalanilor nu este gata sa il accepte pe francez, Messi fiind cel mai vocal dintre jucatorii Barcei.

Mesajul lui Antoine Griezmann

"Salutare tuturor! Dupa ce am vorbit cu El Cholo (n.r. Diego Simeone), Miguel Angel si oamenii din club, voiam sa vorbesc imediat si cu voi, fanii lui Atletico. Voi mi-ati oferit intotdeauna multa dragoste si vreau sa va anunt ca am luat decizia sa plec, pentru a experimenta lucruri noi si provocari noi. A fost foarte greu sa iau aceasta decizie, dar simt ca este ceea ce am nevoie in acest moment. Vreau sa va multumesc pentru toata dragostea aratata in acesti cinci ani, timp in care am castigat pentru prima data cele mai importante trofee. Au fost momente incredibile pe care o sa mi le amintesc mereu. Adevarul este ca voi sunteti in inima mea.

Nu este usor pentru un jucator sa primeasca atata dragoste si de aceea am vrut sa va anunt astazi, pentru a fi primi care afla, dupa antrenor si club. Va multumesc mult pentru tot! Sunteti in inima mea, va multumesc mult! Acesti cinci ani au fost incredibili. M-am bucurat de fiecare moment, am dat totul pe teren, am incercat sa ma comport bine cand imi spuneati sa facem fotografii. Am incercat sa ii fac atat pe fanii de pe Wanda Metropolitano fericiti, cat si pe cei din deplasare. Va sunt recunoscator! Va multumesc mult! La revedere!", a spus Griezmann.