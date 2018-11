Ce cere Antonio Conte pentru a semna cu Real Madrid! Dezvaluire de ultim moment despre antrenorul asteptat pe Bernabeu: "El asta vrea!"

Antonio Conte era asteptat sa-i ia locul lui Julen Lopetegui pe banca celor de la Real Madrid.

Real Madrid l-a demis pe Julen Lopetegui dupa umilinta din El Clasico, 1-5 in fata Barcelonei.

Santiago Solari a fost numit antrenor interimar, pana la gasirea unui alt tehnician. Real a facut doua meciuri bune sub comanda lui Solari, reusind sa castige in Copa del Rey in fata celor de la Melilla si in campionat cu Real Valladolid.

Totusi, nu se stie inca daca acesta va fi numit antrenor cu acte in regula.

Antonio Conte a fost numele cel mai vehiculat pentru pozitia de inlocuitor al lui Julen Lopetegui. Totusi, acesta nu ar fi acceptat oferta facuta de Florentino Perez si are anumite cerinte care, daca ar fi indeplinite, l-ar face sa vina la Real Madrid.

Ian McGarry, consultant pe probleme fotbalistice, a exlicat in emisiunea The Transfer Window, care sunt cerintele lui Conte.

"Conte cere doi ani si jumatate. El vrea ca, chiar daca nu reuseste sa faca minuni la echipa si oficialii vor fi nevoiti sa-l demita la finalul sezonului, sa-i fie platit salariul pentru ceilalti doi ani de contract", a explicat McGarry.