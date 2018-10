Conte nu a fost singurul care l-a refuzat pe Perez! Antrenorul dorit la Real care a spus nu: Nu crede in potentialul echipei in acest moment

Julen Lopetegui a fost demis de Real, iar acum echipa din Madrid trebuie sa gaseasca un inlocuitor.

Santiago Solari, antrenorul echipei a doua a Realului, a fost numit interimar.

Antonio Conte trebuia sa preia banca celor de la Real Madrid, insa negocierile cu el au esuat. Italianul a fost dat inapoi de comentariile lui Sergio Ramos de dupa El Clasico. "Respectul nu se impune, se castiga", a spus jucatorul de la Real.

Totusi, AS scrie ca Antonio Conte nu a fost singurul tehnician contactat de Real. Michael Laudrup, care nu are echipa in acest moment, a primit si el o oferta de la Florentino Perez, dar a spus nu. Potrivit unor surse din anturajul lui Laudrup, acesta din urma nu ar fi acceptat pentru ca nu este convins de situatia in care se afla acum Realul din punct de vedere sportiv.

Michael Laudrup ar fi fost una dintre optiunile preferate ale lui Florentino Perez dupa refuzul primit de la Antonio Conte, potrivit sursei citate, pentru ca danezul are o aura similara lui Zidane, un fost jucator mare, care poate castiga respectul vestiarului.