Antonio Conte rupe tacerea! Antrenorul dorit de Real Madrid a dezvaluit de ce l-a refuzat pe Perez: Ce planuri de viitor are

Antonio Conte este antrenorul vanat de cei de la Real Madrid.

Totusi, italianul, fost tehnician al celor de la Chelsea, a refuzat oferta lui Florentino Perez si nu i-a luat locul lui Julen Lopetegui.

Pe banca celor de la Real Madrid a ajuns Santiago Solari, care se pregateste sa preia cu norma intreaga postul de antrenor.

Antonio Conte a explicat de ce nu a acceptat oferta Realului si a vorbit despre planurile sale de viitor.

"Din pricina tipului de antrenor care sunt, am preferat si inca prefer sa astept pana in iunie sa-mi gasesc un nou job. Dar, nu se stie niciodata, poate in doua sau trei luni o sa se intoarca dorinta de a antrena si ceea ce tocmai am spus o sa se transforme intr-o minciuna", a spus Conte.

Italianul a continuat si a dezvaluit ce planuri de viitor are.

"Unde ma vad? Ei bine, acum sunt acasa. Studiez, ma uit la meciuri si la munca colegilor mei. Sa ma intorc in Italia? Nu se stie niciodata. Sunt italian, deci sunt fericit aici, dar nu exclud varianta de a antrena in strainatate", a declarat Antonio Conte.