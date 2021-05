Asta ar fi mutarea verii! Barcelona ar putea da lovitura daca Koeman este demis! Antrenorul care i-a distrus pe catalani, favorit sa preia banca tehnica 

Din articol Messi, discutie decisiva cu Laporta despre viitorul sau

Laporta si-a ales tinta finalului de sezon.

Dupa ce a castigat Cupa, Barcelona a ratat la limita sansa sa castige si campionatul, iar conducerea nu ar mai fi la fel de multumita de serviciile lui Koeman. Astfel, un alt antrenor este deja in atentia catalanilor. Hansi Flick, antrenorul care se desparte de Bayern Munchen in vara ar fi favorit sa preia banca tehnica in locul lui Koeman.

Laporta nu este multumit de parcursul echipei din acest sezon si incearca sa faca o schimbare la nivelul bancii tehnice. Barcelona este la 4 puncte in spatele liderului Atletico, cu doua etape inainte de finalul sezonului, astfel ca sansele la titlu sunt infime. Egalul cu Levante, 3-3, din ultima etapa a campionatului o scoate pe Barcelona din lupta pentru titlu, iar regresul echipei din ultimii ani este evident. Nici in Liga Campionilor Barcelona nu a stat prea bine. Catalanii au fost eliminati de PSG, cu 5-2 la general.

DailyMail scrie ca Barcelona l-a contactat deja pe Flick si spera sa il fure pe acesta, desi presa din Germania scrie ca Hansi este aproape sa il inlocuiasca pe Low la carma nationalei nemtilor. Ajuns la 56 de ani, Flick a castigat 6 trofee in sezonul anterior cu Bayern, record detinut doar de Guardiola, in perioada lui pe Camp Nou.

Messi, discutie decisiva cu Laporta despre viitorul sau

Starul argentinian a vrut sa plece de la Barcelona inca din vara anului trecut, insa presedintele de atunci, Josep Maria Bartomeu i-a blocat iesirea lui Leo. Capitanul a cerut asigurari pentru un proiect de succes.

Zilele trecute, tatal si agentul lui Leo, Jorge Messi si Joan Laporta s-au intalnit pentru a negocia prelungirea intelegerii argentinianului, insa Sin Concesiones anunta ca propunerile Barcelonei nu au fost pe placul tatalui sau. Cu toate astea, Messi este dispus sa negocieze in continuare, pana cand Laporta ii va oferi o varianta care sa fie pe placul sau.