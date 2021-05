Tensiune la Barcelona pe final de sezon! Intalnire intre Laporta si Ronald Koeman pentru a discuta planurile de viitor 

Egalul cu Levante, 3-3, l-a nemultumit pe Laporta. Barcelona si-a diminuat sansele la titlu cu doua etape inainte de final, asa ca presedintele catalan a reactionat. La finalul meciului, Laporta i-a cerut explicatii lui Koeman despre ultimele 3 jocuri din campionat, care nu au fost gestionate corespunzator de antrenorul olandez: infrangerea cu Granada, 1-2, egalul cu Atletico, 0-0, si ultimul meci cu Levante, potrivit sport.es.

Joi, Ronald Koeman, Laporta si vicepresedintele Rafael Yuste au fost surprinsi cand ieseau dintr-un restaurant din Barcelona. Intalnirea a starnit un mare interes pentru mass-media. Cei trei au fost asteptati pana cand au parasit restaurantul, la ora 16:30.

La iesire, Laporta a declarat ca sedinta s-a desfasurat intr-o atmosfera linistita. Atat Koeman, cat si Yueste au fost foarte rezervati in declaratii, spunand doar ca totul a decurs foarte bine.

