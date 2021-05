Laporta vrea sa faca revolutie la Barcelona! Xavi l-ar putea inlocui pe Koeman pe banca tehnica! Anuntul spaniolilor

FC Barcelona poate avea parte de o reconstructie majora in aceasta vara.

Laporta negociaza revenirea lui Xavi, jucator legendar pentru catalani. Ajuns la 41 de ani, acesta ar fi dispus sa isi rezilieze contractul cu Al-Sadd in cazul in care va primi o oferta de la clubul inimii sale.

Desi saptamana trecuta si-a prelungit contractul pana in 2023, acesta are o clauza prin care poate pleca oricand de la echipa daca primeste o oferta din partea Barcelonei. Ziaristii de la Ara au anuntat, in aceasta dimineata, ca exista o negociere intre cele doua parti.

Mai mult, saptamana urmatoare va exista o intalnire speciala, intre Laporta si Xavi, pentru a negocia. Daca vor ajunge la un consens, Ronald Koeman va parasi echipa la finalul acestui sezon.

In 71 ani la Barcelona, Xavi a reusit sa castige 25 de trofee, numarand 767 de meciuri si 85 de goluri. De cand e antrenor, Xavi a castigat 6 trofee, toate la Al-Sadd.

Messi, la Manchester City?

Desi dupa ce Barcelona a castigat Cupa Spaniei s-a scris ca Leo este din nou fericit, iar sansele sa ramana in continuare pe Camp Nou au crescut considerabil, finalul de sezon nu mai aduce atat de multa siguranta in randul fanilor. Catalanii au iesit din lupta pentru titlu, dupa o infrangere si doua remize in ultimele patru etape.

Leo Messi ar putea pleca din vara, iar una dintre echipele cu care a fost asociat un posibil transfer este Manchester City. Englezii au vrut sa il ia pe argentinian inca de anul trecut, insa presedintele de atunci al Barcelonei, Bartomeu, i-a blocat iesirea starului.

Jorge Messi, tatal si agentul lui Leo, s-a intalnit cu presedintele Laporta saptamana trecuta, pentru a negocia prelungirea contractului, insa propunerile nu au fost pe placul celor doi, iar discutia plecarii a fost luata din nou in considerare.