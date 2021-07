Catalanii, aproape de un transfer neasteptat! Jucatorul portughez chemat sa "betoneze" mijlocul terenului

Barcelona a fost foarte activa pe piata transferurilor in aceasta vara.

Revenirea lui Joan Laporta la conducerea clubului pare sa fie de bun augur pentru Barcelona, iar asta se vede din activitatea pe care acestia au avut-o pe piata transferurilor, reusind sa aduca mai multi fotbalisti cu nume, la costuri reduse.

Sergio Aguero, Memphis Depay, Emerson Royal si Eric Garcia sunt jucatorii transferati pana in acest moment de Barcelona, iar cotidianul sport vorbeste despre interesul catalanilor pentru Renacho Sanches, mijlocasul portughez de la Lille. Sanches, care a reprezentat Portugalia la EURO 2020, a castigat campionatul alaturi de Lille, in stagiunea precedenta, iar contractul sau expira in 2023.



Barcelona spera sa obtina imprumutul mijlocasului pentru un sezon, urmand sa aiba posibilitatea de a-l transfera definitiv dupa un an. Castigator al premiului Golden Boy in 2016, trofeu acordat celui mai bun jucator U21, Renato Sanches a fost crescut de Benfica, iar in urma cu cinci ani era transferat de Bayern, pentru 35 de milioane de euro. Portughezul nu s-a impus la bavarezi, iar dupa un imprumut la Swansea a fost cedat la Lille, in 2019, pentru 20 de milioane de euro.