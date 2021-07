O noua afacere pe axa Barcelona - Juventus?! Catalanii vor sa-l trimita inapoi la Torino pe Pjanic

Bosniacul ar putea reveni in Serie A.

Site-ul fichajes.net avaneaza ideea unui nou schimb de jucatori intre Barcelona si Juventus, dupa ce vara trecuta Arthur a luat drumul catre Torino, iar Pjanic a ajuns pe Camp Nou. Sursa citata scrie ca Pjanic ar putea fi trimis inapoi in Italia, la schimb cu Aaron Ramsey (30 de ani).



Bosniacul are un salariu foarte mare la Barcelona, 8 milioane de euro pe sezon, iar revenirea lui Allegri la Juventus poate fi colacul de salavare pentru fotbalist.Italianul il vrea inapoi la Torino. Problema Barcelonei e ca si Ramsey are un salariu mare la Juventus.

Aaron Ramsey a jucat 1.543 de minute in 30 de meciuri la Juventus in toate competitiile sezonului trecut, timp in care a marcat de doua ori si a livrat cinci pase de gol. In ceea ce-l priveste, Pjanic a strans 1.295 de minute in 30 de partide, dar nu a marcat si nici nu a oferit vreo pasa de gol.