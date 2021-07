Pique, Busquets, Sergi Roberto si Jordi Alba, nevoiti sa renunte la o parte din bani pentru ca Messi sa poata semna cu Barcelona

Continua perioada de incertitudine in privinta noului contract al lui Messi la Barcelona!

Oficialii clubului catalan le-ar fi cerut fotbalistilor cu experienta sa renunte la o parte din salarii pentru a le da un exemplu si celor mai tineri.

Mateu Alemany, directorul sportiv al Barcelonei, s-a intalnit cu agentii jucatorilor Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Pique si Jordi Alba pentru a discuta despre micsorarea salariilor, potrivit Daily Mail.

Clubul spera ca in acest fel sa reuseasca sa se incadreze in limita cheltuielilor impuse de fair-play-ul financiar si sa-i poata oferi un nou contract lui Messi.

In situatia de fata, Barcelona ar trebui sa reduca salariile cu 187 de milioane de euro. Plafonul salarial pentru anul trecut a fost de 347 de milioane, iar in acest an a scazut la 160 de milioane de euro.

In trecut, Barcelona a mai incercat sa reduca salariilor fotbalistilor cu 40% insa in acel moment initiativa nu a avut succes, fiind respinsa de echipa.