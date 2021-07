Joan Laporta are probleme la Barcelona! Un jucator nu accepta reducerea salariului: catalanii, nevoiti sa ia masuri financiare drastice  

Pjanic refuza sa semneze reducerea salariului.

Situatia financiara la Barcelona este critica, dupa cum a anuntat si Laporta cand a fost investit la conducera clubului. Dupa tratative interminabile cu Messi, argentinianul este dispus sa semneze prelungirea contractului cu gruparea de pe Camp Nou pe inca 5 sezoane. De asemenea, superstarul este dispus sa renunte si la 50% din viitorul salariu.

Cu toate ca Messi a acceptat reducerea venitului, clubul catalan tot nu se incadreaza in plafonul financiar impus de La Liga. Astfel, Laporta trebuie sa ia masuri. Un vizat de presedintele Barcelonei este Pjanic. Conform sport.es, conducatorul Barcelonei nu a fost multumit de randamentul pe care mijlocasul l-a oferit sezonul trecut, asa ca este dispus sa il vanda. Pana acum a primit doar oferte de imprumut de la Roma, Inter si Juventus, insa si echipele italiene s-au plans de cat incaseaza Pjanic, 15 milioane de euro pe sezon.

Laporta l-a somat pe bosniac sa accepte micsorarea salariului, dar acesta nici nu vrea sa ia in calcul acest lucru. Asa ca, potrivit aceleiasi surse, fotbalistul a fost avertizat ca daca nu va semna reducerea venitului, va fi penalizat.

Pjanic a venit in septembrie 2020 la Barcelona, in urma unui schimb cu Arthur. Catalanii au platit 60 milioane de euro pentru bosniac, iar Arthur s-a transferat la Juventus pentru 72 de milioane de euro. In primul an pe Camp Nou, jucatorul a bifat 30 de aparitii pentru echipa lui Koeman, in care nu a reusit sa marcheze niciun gol si nici sa ofere o pasa decisiva.