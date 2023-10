Golden Boy este un premiu acordat de jurnaliștii sportivi unui tânăr fotbalist din Europa, considerat a fi fost cel mai impresionant pe parcursul unui an calendaristic (două jumătăți din două sezoane diferite). Toți candidații trebuie să aibă sub 21 de ani și să joace în primul eșalon al unei națiuni europene. Ediția din 2022 a fost câștigată de Gavi de la Barcelona. În afară de premiul principal, un premiu suplimentar, Golden Boy Web, este decis de utilizatorii online.

Mijlocașul Barcelonei, Gavi, nu este eligibil pentru ediția din acest an, deoarece a câștigat trofeul în sezonul precedent și nu are voie să participe din postura de deținător al trofeului.

????⭐️ 20 finalists for Golden Boy plus 5 Wild Card — Gavi can’t be included as he won the Award last year.

Who’s gonna win the Golden Boy? ✨@GoldenBoyAwards #GoldenBoy pic.twitter.com/1kq05rRoFD