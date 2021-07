Si-a dat acceptul pentru a pleca de la Barcelona! Transferul atacantului poate fi anuntat in urmatoarele zile 

Barcelona trebuie sa renunte la mai multi jucatori in aceasta perioada de mercato.

Catalanii continua sa aiba probleme financiare, iar solutiile sunt sa scape de mai multi jucatori pentru a reduce din cheltuielile cu salariile. Desi au renuntat deja la un numar important de fotbalisti, oficialii de pe Camp Nou nu se opresc aici, iar cotidianul SPORT anunta o noua plecare.

Urmatorul nume pe lista de plecari este Martin Braithwaite, atacantul adus in februarie 2019 pentru a ajuta in atacul catalanilor, in schimbul a 18 milioane de euro.

Desi initial s-a scris ca va ramane pe Camp Nou, spaniolii informeaza ca jucatorul si-a dat acceptul pentru a pleca de la club, avand deja oferte care il tenteaza. Barcelona vrea sa obtina 15 milioane de euro in schimbul sau, iar transferul s-ar putea realiza in cursul saptamanii viitoare.

Braithwaite voia sa continue la Barcelona, insa transferurile lui Kun Aguero si Memphis Depay l-au facut sa inteleaga ca s-ar putea sa nu mai primeasca atat de multe minute, informeaza sursa citata.