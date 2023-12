Jude Bellingham a câştigat, luni seară, cea de-a 20-a ediţie a trofeului Golden Boy, decernat de cotidianul italian Tuttosport.

Englezul îi succede lui Gavi, de la FC Barcelona, recompensat în 2022.

Jucătorul echipei Real Madrid i-a devansat pe Jamal Musiala (Bayern Munchen) şi pe Lamine Yamal (FC Barcelona).

Câştigătorul este ales prin votul a 50 de jurnalişti sportivi.

Pentru Bellingham, acest premiu vine după ce jucătorul a fost recompensat şi cu Trofeul Kopa, în cadrul galei Ballon d'Or, trofeu care recompensează cel mai bun jucător sub 21 de ani.

