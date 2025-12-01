Cine poate câștiga Balonul de Aur 2026! Surpriză de proporții, așteptată de 25 de ani

Atacantul echipei FC Barcelona a discutat şi despre faima sa şi despre originile sale. Întrebat punctual despre preferinţa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Yamal, născut în Spania și având tată marocan, a explicat:

”În adâncul sufletului meu, m-am gândit să joc pentru Maroc, dar, în ciuda dragostei şi respectului pe care le am pentru Maroc, mi-am dorit întotdeauna să joc la EURO.”

Yamal s-a gândit să aleagă Maroc în detrimentul Spaniei

Câştigător al Campionatului European cu Spani,a în 2024, tânărul, extremă în vârstă de 18 ani, se arată foarte optimist în ceea ce priveşte şansele echipei La Roja de a câştiga Cupa Mondială din 2026: ”Da, Spania va câştiga.”

În cele din urmă, Yamal şi Jon Wertheim, prezentatorul emisiunii, au revenit asupra celebrităţii tânărului. Spaniolul recunoaşte că îi place să fie în centrul atenţiei, în ciuda unor constrângeri, precum dificultatea de a ieşi liber sau de a se bucura de activităţi simple pentru un tânăr de 18 ani: ”De fapt, îmi place să fiu vedetă.”

Lamine Yamal a primit un sfat important de la marele Rafael Nadal

Zilele trecute, Rafael Nadal a intervenit în cazul lui Lamine Yamal. Intervievat de canalul spaniol Movistar, legenda tenisului Rafael Nadal i-a oferit câteva sfaturi lui Lamine Yamal, vedeta în ascensiune a fotbalului iberic.

”Ar trebui să se înconjoare de oameni care îl susţin cu adevărat şi care sunt suficient de inteligenţi pentru a asculta ceea ce oamenii de succes preferă uneori să ignore.

Trebuie să se înconjoare de oameni care îşi doresc sincer să fie fericit şi trebuie să ştie să îi asculte, ceea ce nu este întotdeauna uşor când eşti o personalitate atât de faimoasă.

Este important pentru el, având în vedere vârsta sa fragedă. Există multe căi către succes, dar modul în care le gestionezi şi trăieşti cu ele de-a lungul anilor te poate transforma într-o persoană echilibrată şi fericită.

Sau, dimpotrivă, succesul te poate face nefericit, pentru că faima, în cele din urmă, te consumă”, a spus Nadal în interviul acordat canalului TV Movistar.

Va fi și Lamine Yamal o legendă a fotbalului?

Timp de decenii, fotbalul ne-a vândut ideea că măreția vine prin sacrificiu și modestie, potrivit BBC. Lionel Messi vorbea despre Balonul de Aur ca despre o ”consecință a muncii echipei”. Cristiano Ronaldo a transformat disciplina în spectacol, sculptându-și corpul într-un monument al efortului.

Lamine Yamal, în schimb, reprezintă ceva nou. El întruchipează o cultură a tinerei generații care nu își ascunde ambiția.



