FCSB a fost o echipă „găurită“, în acest sezon! O singură statistică spune totul despre fragilitatea defensivei care, culmea, a fost punctul forte al roș-albaștrilor, în stagiunea precedentă.

În cele 33 de meciuri de până acum, portarii bucureștenilor au scos mingea din plasă de 46 de ori! Așadar, FCSB are o medie a golurilor încasate de 1,3 pe meci. Foarte mare pentru o echipă cu pretenții.

Prin comparație, în sezonul trecut, în cele 64 de meciuri disputate în toate competițiile, FCSB a încasat 60 de goluri (media: 0,9 goluri pe meci).

Din această schimbare, în rău, pleacă și multe dintre problemele echipei, în acest moment.

Siyabonga Ngezana, pe picior de plecare

Există explicații concrete pentru defensiva „șvaițer“ a FCSB-ului. În primul rând, Dawa și Mihai Popescu, oameni de bază în campania trecută, s-au accidentat și stau pe tușă. Iar un alt titular din apărare, sud-africanul Siyabonga Ngezana (28 de ani), a devenit un gafeur. Greșelile sale în lanț au fost atât de multe, încât i-au exasperat și pe colegii săi.

În acest moment, zilele lui Ngezana, la FCSB, sunt numărate. Chiar dacă sud-africanul mai are contract cu campioana României până în iunie 2027, e clar că părțile își doresc o despărțire înainte de acest termen. FCSB ar încasa niște bani prin vânzarea fundașului sud-african, iar acesta și-ar relansa cariera, la o altă formație, în tentativa de a prinde lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială.

În acest context, aducerea lui Andre Duarte, oficializată astăzi, confirmă că FCSB pune la cale despărțirea de Ngezana, în iarnă. Stoperul de culoare a fost adus, în România, în 2023, de la Kaizer Chiefs (Africa de Sud) pentru 600,000 de euro. Astăzi, Ngezana e cotat de transfermarkt.com la 3,5 milioane de euro.

