de Dan CHILOM

Derby-ul Grupei A, se joacă azi, la Rotterdam, între Danemarca și România.

Cele două reprezentative au maxim de puncte după primele meciuri, ambele câștigând împotriva Croației și Japoniei.

Danezele au un golaveraj de 71:43, în timp ce fetele noastre un golaveraj de 64:51.



La CSM București evoluează două dintre piesele de bază ale danezelor, Anne Mette Hansen și Trine Ostegaard.



Din păcate, casele de pariuri o dau mare favorită pe echipa nordică, cu o cotă de 1.04, în timp ce România are o cotă 18.00.



Dacă ar fi să comparăm cu cotele din fotbal, diferența pe care o văd bookmakerii între cele două naționale este uluitoare, o regăsim de exemplu la un meci Franța - Lichtenstein. Noi sperăm ca de data asta, casele de pariuri se înșeală, iar diferența dintre noi și scandinave să nu fie așa mare.



România a câștigat împotriva Croației cu 33:24, și împotriva Japoniei cu 31:27.



Cele mai importante jucătoare din lotul condus de Ovidiu Mihăilă sunt Sorina Grozav, Lorena Ostase, Iulia Dumanska, Cristina Laslo.



România este deja calificată mai departe din grupa A, meciul contând pentru ocuparea locului întâi.



În ultimele 10 confruntări directe, Danemarca a câștigat de 6 ori, România de 3, iar un meci s-a derminat la egalitate.



Sugestia Sport.ro:



HAI ROMÂNIA!

