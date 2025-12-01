Sinner tace, iar Nadal reacționează la moartea marelui tenismen italian, Nicola Pietrangeli

Sinner tace, iar Nadal reacționează la moartea marelui tenismen italian, Nicola Pietrangeli Tenis
Rafael Nadal a reacționat la moartea fostului jucător de tenis legendar, Nicola Pietrangeli.

Rafael Nadal a reacționat imediat, la moartea fostului tenismen legendar din Italia, Nicola Pietrangeli.

Câștigătorul edițiilor 1959 și 1960 ale turneului de la Roland Garros a decedat luni, 1 decembrie 2025, la vârsta de 92 de ani.

Dublu campion la Roland Garros și Roma, Nicola Pietrangeli, omagiat de Rafael Nadal

„Am aflat trista veste a plecării dintre noi a unei mari figuri a tenisului italian și mondial. Condoleanțele mele familiei sale, fiului său, Filippo și întregii familii tenisului italian. Odihnește-te în pace, Nicola,” a scris Rafael Nadal, pe rețelele sociale.

În 1976, Nicola Pietrangeli a fost căpitanul nejucător al Italiei, când echipa națională reușea să câștige primul titlu din istorie în Cupa Davis.

Rafael Nadal

Jannik Sinner, nicio reacție la moartea lui Nicola Pietrangeli

Absent în ediția 2025 a Cupei Davis, italianul cu origini austriece, Jannik Sinner nu a ieșit public cu vreo declarație, în primele ore trecute de la decesul lui Nicola Pietrangeli.

În trecut, Pietrangeli l-a criticat pe Sinner și a spus că actualul număr 2 ATP are nevoie de „3-4 vieți” pentru a-i bate recordurile stabilite în Cupa Davis.

Nicola Pietrangeli a câștigat 120 din cele 164 de meciuri jucate pentru echipa națională a Italiei de tenis masculin, pe când Jannik Sinner, la 24 de ani, are 15 victorii, dintr-un total de 19 partide jucate în tricoul Italiei.

„Clasamentele se fac întotdeauna la sfârșitul cursei. Sinner și ceilalți au nevoie de trei sau patru vieți pentru a-mi bate toate recordurile.

Și pentru că am unul care este imbatabil și acela că am 164 de meciuri jucate în Cupa Davis. Se vorbește că Sinner este pe cale să-mi doboare toate recordurile, în ciuda faptului că are 23 de ani... Pentru Dumnezeu.

„M-a dezamăgit că nu m-a chemat nimeni la ceremonia de premiere.”

Nu vreau să fie controverse, dar sunt tenismenul care a jucat cele mai multe meciuri pentru Italia în Cupa Davis și acum, când cuceresc trofeul, nu mă cheamă nimeni la ceremonia de decernare a premiilor.

Asta m-a întristat. Anul trecut am fost acolo și oamenilor le-ar fi plăcut să vadă un tenismen de 91 de ani. Dar a nu fi acolo în acest an chiar m-a dezamăgit puțin,” declara Pietrangeli la Rai Radio 1, în decembrie 2024.

În 2023, 2024 și 2025, Italia a reușit o triplă istorică în Cupa Davis, adjudecându-și „Salatiera de Argint.”

Jannik Sinner

  • Jannik sinner italia finala cincinnati
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
