Sinner tace, iar Nadal reacționează la moartea marelui tenismen italian, Nicola Pietrangeli

În 1976, Nicola Pietrangeli a fost căpitanul nejucător al Italiei, când echipa națională reușea să câștige primul titlu din istorie în Cupa Davis.

„Am aflat trista veste a plecării dintre noi a unei mari figuri a tenisului italian și mondial. Condoleanțele mele familiei sale, fiului său, Filippo și întregii familii tenisului italian. Odihnește-te în pace, Nicola,” a scris Rafael Nadal, pe rețelele sociale.

Câștigătorul edițiilor 1959 și 1960 ale turneului de la Roland Garros a decedat luni, 1 decembrie 2025, la vârsta de 92 de ani.

Jannik Sinner, nicio reacție la moartea lui Nicola Pietrangeli

Absent în ediția 2025 a Cupei Davis, italianul cu origini austriece, Jannik Sinner nu a ieșit public cu vreo declarație, în primele ore trecute de la decesul lui Nicola Pietrangeli.

În trecut, Pietrangeli l-a criticat pe Sinner și a spus că actualul număr 2 ATP are nevoie de „3-4 vieți” pentru a-i bate recordurile stabilite în Cupa Davis.

Nicola Pietrangeli a câștigat 120 din cele 164 de meciuri jucate pentru echipa națională a Italiei de tenis masculin, pe când Jannik Sinner, la 24 de ani, are 15 victorii, dintr-un total de 19 partide jucate în tricoul Italiei.

„Clasamentele se fac întotdeauna la sfârșitul cursei. Sinner și ceilalți au nevoie de trei sau patru vieți pentru a-mi bate toate recordurile.

Și pentru că am unul care este imbatabil și acela că am 164 de meciuri jucate în Cupa Davis. Se vorbește că Sinner este pe cale să-mi doboare toate recordurile, în ciuda faptului că are 23 de ani... Pentru Dumnezeu.

„M-a dezamăgit că nu m-a chemat nimeni la ceremonia de premiere.”

Nu vreau să fie controverse, dar sunt tenismenul care a jucat cele mai multe meciuri pentru Italia în Cupa Davis și acum, când cuceresc trofeul, nu mă cheamă nimeni la ceremonia de decernare a premiilor.

Asta m-a întristat. Anul trecut am fost acolo și oamenilor le-ar fi plăcut să vadă un tenismen de 91 de ani. Dar a nu fi acolo în acest an chiar m-a dezamăgit puțin,” declara Pietrangeli la Rai Radio 1, în decembrie 2024.

În 2023, 2024 și 2025, Italia a reușit o triplă istorică în Cupa Davis, adjudecându-și „Salatiera de Argint.”

