Barcelona recurge la un plan inedit pentru a face rost de bani.

În urmă cu un an, gruparea de pe Camp Nou a intrat într-un conflict deschis cu sponsorul tehnic, Nike.

Barcelona scoate la vânzare echipamentul pe care și l-a produs în propria fabrică

Joan Laporta, președintele clubului blaugrana, amenința că va întrerupe colaborarea cu producătorul american din cauza unor încălcări grave ale contractului. Concret, Barcelona acuza faptul că Nike nu a compensat clubul în termenul stabilit.

La acel moment, îngrijorați că vor rămâne fără sponsor tehnic și cu mari probleme financiare, Barcelona a început să își producă propriul echipament. Între timp, neînțelegerile cu Nike s-au rezolvat, iar în februarie 2025, catalanii semnau un nou contract cu producătorul cu care colaborează din 2000.

Totuși, catalanii au cheltuit sume importante pentru a-și confecționa propriul echipament, iar acum acele modele au rămas în ”depozitul” clubului. Conform FootyHeadlines, Barcelona ia în considerare să profite de acest lucru și să își umple conturile.

Sursa citată susține că au fost produse 300.000 de echipamente și se pare că Barcelona își dorește să recupereze măcar o parte din cele 4 milioane de euro investite în producție. Echipamentul este în culorile clasice ale clubului, în dungi, însă nu apare sigla sponsorului tehnic.

Se pare însă că planul Barcelonei este dificil de realizat, iar asta pentru că echipa de pe Camp Nou are nevoie de acceptul celor de la Nike pentru a scoate la vânzare echipamentul.

Inițial, catalanii doreau să le ofere gratuit membrilor echipamentele produse în propria fabrică, însă s-au răzgândit când au auzit că ar putea recupera o sumă impresionantă.

Catalanii au scos deja la vânzare mai multe obiecte vestimentare produse în propria fabrică.

