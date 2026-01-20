Roberto Bordin, fost jucător cu aproape 400 de meciuri în Serie A și fost antrenor în Serie A, a vorbit la superlativ despre fostul fundaș al lui Lazio, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.



Roberto Bordin: „Ca fundaș, a fost pur și simplu fantastic”



Italianul, care a evoluat de-a lungul carierei împotriva unor legende precum Maradona, Ronaldo, Roberto Carlos, Cannavaro sau Baggio, a recunoscut că a fost impresionat de constanța și personalitatea românului.



„Ca fundaș, Ștefan Radu a fost pur și simplu fantastic la Lazio. Un jucător plin de carismă. Fundaș de mare calitate. Nu pot spune mai multe. L-am văzut doar la televizor. Chiar și așa, m-a impresionat!”, a declarat Roberto Bordin pentru Sport.ro.

