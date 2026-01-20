EXCLUSIV Ștefan Radu, văzut prin ochii unui fost antrenor din Serie A: „Fantastic!”

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul român a scris istorie la Lazio.

Roberto Bordin, fost jucător cu aproape 400 de meciuri în Serie A și fost antrenor în Serie A, a vorbit la superlativ despre fostul fundaș al lui Lazio, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Roberto Bordin: „Ca fundaș, a fost pur și simplu fantastic”

Italianul, care a evoluat de-a lungul carierei împotriva unor legende precum Maradona, Ronaldo, Roberto Carlos, Cannavaro sau Baggio, a recunoscut că a fost impresionat de constanța și personalitatea românului.

„Ca fundaș, Ștefan Radu a fost pur și simplu fantastic la Lazio. Un jucător plin de carismă. Fundaș de mare calitate. Nu pot spune mai multe. L-am văzut doar la televizor. Chiar și așa, m-a impresionat!”, a declarat Roberto Bordin pentru Sport.ro.

Roberto Bordin a fost secundul lui Andrea Mandorlini la cluburi precum Bologna, Padova, Siena, Sassuolo și CFR Cluj, alături de care a câștigat Supercupa României în 2010. 

Ulterior, a ales drumul pe cont propriu și a pregătit echipe din Italia, Moldova și Azerbaidjan. La Sheriff Tiraspol a reușit eventul, titlu și Cupa Moldovei.

La poli opuși, Ștefan Radu rămâne un nume de referință în istoria clubului Lazio. Crescut de Dinamo București, fundașul stânga a petrecut 15 ani la Roma și a devenit recordmanul absolut de apariții în tricoul „biancoceleste”, cu 427 de meciuri oficiale.

Supranumit „Il Boss” de fani, Radu a cucerit șase trofee alături de Lazio: trei Cupe ale Italiei și trei Supercupe ale Italiei.

