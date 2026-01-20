După 22 de etape, Universitatea Craiova este lider, cu 43 de puncte, urmată de Rapid, cu 42, și Dinamo, cu 41. FC Botoșani ocupă locul 4, cu 38 de puncte, FC Argeș este pe 5, iar UTA Arad închide zona de play-off, cu 33. Surprinzător, FCSB se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe poziția a 10-a, cu 29.



Victor Angelescu surprinde: „Craiova este favorita la titlu!”



Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a analizat situația din clasament și a vorbit despre favoritele la play-off și la titlu.



Oficialul giuleștenilor este convins că FCSB are în continuare șanse reale să prindă primele șase locuri, în timp ce CFR Cluj pornește cu un dezavantaj important.



„Cred că FCSB are șanse mari în continuare la play-off. Au șanse, nu se pune problema, dar depinde mult de ce vor face în următoarele etape. Eu cred că e în continuare favorită să intre în play-off. CFR are șanse mai mici”, a spus Angelescu, la emisiunea Fotbal Club.



În ceea ce privește lupta pentru titlu, Victor Angelescu a oferit un verdict clar. Acesta o vede pe Universitatea Craiova drept principala favorită, atât prin poziția din clasament, cât și prin jocul arătat în ultima perioadă.



„Craiova e principala favorită la titlu. E și pe primul loc și a arătat bine în ultimele meciuri”, a mai declarat oficialul Rapidului.



În etapa a 22-a, Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în deplasare, pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. În runda următoare, oltenii vor primi vizita surprizei campionatului, FC Botoșani, într-un meci programat pe 24 ianuarie, de la ora 20:00, care va fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

