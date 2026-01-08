FC Barcelona a învins-o miercuri seara, la Jeddah, cu 5-0 pe Athletic Bilbao în semifinalele Supercupei Spaniei.

Echipa lui Hansi Flick a fost de neoprit în prima repriză.

În minutul 22 Ferran Torres a deschis scorul, apoi Fermin Lopez a marcat pentru 2-0 ('30), Roony Bardghji a făcut 3-0 patru minute mai târziu, iar Raphinha a stabilit scorul pauzei în minutul 38, 4-0!

Barcelona, 5-0 cu Bilbao, urmează finala cu una dintre rivalele din Madrid, Real sau Atletico



Același Raphinha a stabilit și scorul final, 5-0 în minutul 52, iar catalanii s-au calificat în finala Supercupei Spaniei.

”Mașina de goluri azulgrana”, a titrat Mundo Deportivo, care a subliniat că Barca a anihilat o echipă a lui Athletic care a opus prea puțină rezistență în fața ”demonstrației de forță ofensivă”.

Pentru trofeu, Barcelona va juca împotriva învingătoarei din semifinala Atletico Madrid – Real Madrid.

