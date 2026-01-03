Espanyol - FC Barcelona 0-2 | Victorie imensă a trupei lui Hansi Flick! Olmo și Lewandowski, eroii din final

Catalanii au reușit să câștige pe final duelul în fața rivalilor locali, a căror fani au creat o atmosferă ostilă pentru trupa lui Hansi Flick.

Barcelona a marcat prin Dani Olmo și Robert Lewandowski, cei doi fiind unicii marcatori ai partidei.

Barcelona s-a impus în ultimele minute și s-a distanțat de Real Madrid

Într-un meci în care Joan Garcia a fost incredibil și a reușit să apere mingi imposibile, catalanii au reușit să dea lovitura în finalul partidei din deplasare.

Dani Olmo a deschis scorul în minutul 86, cu un șut plasat perfect în vinclu, iar Lewandowski a asigurat cele trei puncte cu o scăriță în minutul 90. Fermin Lopez a semnat două pase decisive, după ce a fost introdus pe teren în startul reprizei secunde.

În urma acestei victorii, catalanii au adunat 49 de puncte și s-au distanțat la șapte „lungimi” de Real Madrid, care are cu un meci mai puțin.

Clasamentul din La Liga

