BOMBA: Real Madrid si Barcelona, in lupta pentru noua senzatie din Brazilia! Jucatorul a refuzat prima a oferta Barcelonei, iar Perez a intrat pe fir! Ce jucator poate ajunge pe Bernabeu

Real Madrid si Barcelona vor sa aduca un jucator.

Barcelona ii cauta inlocuitor lui Samuel Umtiti, jucator care va pleca de pe Camp Nou. Acest lucru a fost anuntat in repetate randuri si de oficialii grupararii catalane, care din cauza accidentarilor numeroase nu mai sunt dispusi sa il pastreze in continuare.

Fotbalistul care a intrat in atentia catalanilor este brazilianul Rodrigo Caio, care evolueaza pentru Flamengo. Acesta a mai fost aproape sa prinda un transfer in Spania, Valencia si Atletico Madrid fiind echipele care l-au vrut, insa nu a trecut probele medicale si mutarea a cazut.

Flamengo a ajuns in finala Copei Libertardores dupa 35 de ani si va juca finala cu River Plate, iar Barcelona a inaintat o oferta pentru Rodrigo Caio, oferta pe care jucatorul a refuzat-o invocand faptul ca are o alta oferta.

Conform Diario Gol, Florentino Perez negociaza intens cu agentul jucatorului, iar mutarea are sanse mari sa se faca in perioada de transferuri din iarna, in conditiile in care Real Madrid cauta un inlocuitor pentru Sergio Ramos.

Rodrigo Caio (26 de ani) este cotat la milioane de euro pe transfermarkt.com si a marcat pana acum 4 goluri in 29 de partide.

Zidane buscaba un central. El Real Madrid puede haber encontrado ya el central que sustituya a Sergio Ramos. https://t.co/Wt6ipVqQt0 — Diario Gol (@diarioGOLcom) November 4, 2019