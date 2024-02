Fă-i ceva dacă mai poți! Erling Haaland i-a distrus pe adversari în City - Everton după o cursă fabuloasă

Cele două echipe s-au întâlnit pe ”Etihad” sâmbătă după-amiază, în etapa #24 din Premier League. La finele celor 90 de minute, ”cetățenii” au înregistrat toate cele trei puncte.

În minutul 85, Kevin De Bruyne i-a pasat lui Erling Haaland la mijlocul terenului, care a țâșnit spre poarta lui Jordan Pickford. În cursa spre golul doi al partidei, norvegianul l-a ridiculizat pe Jarrod Branthwaite, care a alunecat chiar înainte de șutul lui Haaland.

Erling Haaland has just made Everton his bitch ???????????? pic.twitter.com/A2KWk77NjF

Atacantul lui Manchester City a înscris acum 51 de goluri în primele sale 50 de titularizări din Premier League și a devenit cel mai bun marcator care a atins această bornă din eșalonul de top al Angliei.

????️???????? Erling Haaland has now scored 51 goals in 50 Premier League starts.

It’s more than in any other player's first 50 starts in the competition, reports @OptaJoe. pic.twitter.com/BqKnnU2yVB