Real Madrid pregateste un transfer URIAS! 80 de milioane de EURO + Gareth Bale pentru un candidat la Balonul de Aur! Anuntul care face inconjurul planetei

Zielele lui Gareth Bale la Real Madrid sunt numarate, iar presedintele madrilenilor, Florentino Perez, vrea sa scape de atacantul galez. Potrivit Sky Sports, Real Madrid pregatesc o oferta pentru atacantul celor de la Manchester City, Raheem Sterling. Sursa citata spune ca Perez ofera 81 de milioane de euro plus Gareth Bale pentru Sterling.

Real Madrid isi va trimite scouterii la meciurile pe care Anglia le va disputa in cadrul preliminariilor Euro 2020 impotriva celor de Muntenegru si Kosovo pentru a-l urmari pe Sterling si pentru a stabili ultimele detalii inainte de a inainte oferta catre Manchester City.

140 de milioane de euro este cota lui Sterling la transfermarkt si se numara printre cei 30 de nominalizati la Balonul de Aur.

