Cel mai neasteptat transfer al DECENIULUI in Galaxie! Pe cine vrea sa aduca Real Madrid in 2020

Real Madrid il cauta pe noul Raphael Varane.

Favorit sa vina pentru a intari apararea lui Real e francezul William Saliba. Cumparat de Arsenal cu 30 de milioane in vara, Saliba (18 ani) a fost lasat sa joace inca un an la St. Etienne. Fundasul a fost accidentat in startul sezonului, dar a revenit la cea mai buna forma, iar acum impresioneaza in Ligue 1. Saliba e primul pe o lista de 3 favoriti pe care Zidane ii are pentru a intari apararea. Alaturi de el sunt alti doi francezi, Benoit Badiashile de la Monaco si Boubacar Kamara de la Marseille.

Conform presei engleze, Arsenal ar cere cel putin 55 de milioane de euro pentru a-l ceda pe Saliba.