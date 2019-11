Mbappe pleaca de la PSG! Anunt SOC in mijlocul sezonului: "Real Madrid ma asteapta"

Kylian Mbappe a fost foarte aproape sa ajunga la Real Madrid inca din 2017

Vadim Vasilyev, fostul vicepresedinte al celor de la AS Monaco, a dezvaluit de ce Kylian Mbappe nu este inca jucatorul Realului si ca acesta urmeaza sa semneze in cele din urma cu galacticii.

Mbappe a fost la un pas sa fie transferat inca din 2017 la Madrid, dar super starul francez a ales PSG.

Vadim Vasilyev spune ca a avut o discutie privata cu Mbappe inainte de transferul la campioana franceza.

"Real Madrid ma asteapta"

"Kylian mi-a spus: <<Cred ca este prea devreme. Am jucat un singur an in Franta, sunt parizian si nu vreau sa plec din tara asa. Visul meu e sa devin un jucator mare aici, Real Madrid ma asteapta, asta cred>>", a declarat Vasilyev Vadim.

De asemenea, fostul vicepresedinte inca foarte apropiat de Mbappe si spune ca recent s-a intalnit cu acesta.

"Este aceeasi persoana, chiar daca a crescut si a castigat notorietate. Nu se simte deloc bine atunci cand nu poate sa joace. Eu i-am spus ca sunt convins ca cei de la Real Madrid vor bate din nou la usa lui.", a adaugat omul de afaceri rus.

La doar 20 de ani, Kylian Mbappe poate sa devina cel mai scump jucator din istorie. In vara, Real Madrid a fost gata sa plateasca 275 de milioane euro pentru campionul mondial al celor de la PSG.