CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa Sporting Lisabona, cu scorul de 35-33 (17-18), marţi seara, în capitala Portugaliei, într-un meci din Grupa a IV-a principală a competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Dinamo a condus ostilităţile în cea mai mare parte a timpului, dar a cedat în ultimul sfert de oră şi nu a mai putut reveni.

Campioana României a avut avans de două goluri în prima parte, 15-13 şi 16-14, iar la pauză diferenţa a fost de un singur gol în favoarea echipei antrenate de Xavi Pascual, 18-17.

În partea secundă, Dinamo a condus şi la trei goluri, 20-17, 21-18, dar cu un sfert de oră înainte de final a avut câteva momente mai slabe, scrie Agerpres, şi scorul de la 28-26 a devenit 28-29, după care lusitanii au rămas la cârma jocului.

Incredible atmosphere in Lisbon ????????, a huge win of @SCPModalidades is also a huge celebration ????.#ehfel #elm #allin pic.twitter.com/OBuvRUtCH0