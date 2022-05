Benzema, killer cu sânge rece. Cum a reacționat Gary Lineker și borna atinsă de francez

Chiar dacă francezul lui Real Madrid a avut o evoluție fără realizări pe parcursul celor 90 de minute, în prelungiri căpitanul echipei lui Carlo Ancelotti a ieșit la rampă.

La 2-1 pentru gazde, Benzema a luat prim-planul în careul englezilor, iar Ruben Dias a avut o intrare întârziată. Centralul Orsato a dictat penalty, concretizat cu sânge rece de căpitanul lui Real Madrid.

Benzema a l-a păcălit pe goalkeeper-ul brazilian Ederson și trupa lui Don Carlo se distanța decisiv pe fondul ascendentului moral luat în finalul minutelor din timpul regulamentar.

'Singurul lucru care putea fi anticipat despre acest meci era că Benzema va înscrie", a scris pe Twitter Gary Lineker, fost atancant al Angliei și al Barcelonei, golgheter al Mondialului din 1986.

The only predictable thing about this game is that @Benzema has scored.