NEBUN DE FERICIRE! Clipul momentului in fotbalul mondial! Ce a facut Valverde de la Real dupa golul din minutul 95 al lui Benzema

Madridul a egalat prin Benzema in minutul 95! Portarul Courtois putea marca dupa o lovitura de cap cu o secunda inainte, intr-un final nebun de meci!

Uruguayanul Valverde a asteptat cu sufletul la gura concluzia jocului. Federico a fost surprins de camere bucurandu-se dezlantuit dupa ce a vazut ca reluarea lui Benzema intra in plasa! E viralul momentului in fotbalul mondial!



Hard not to love a player as much as Federico Valverde. Pure passion after Benzema equalised.

