FABULOS | Karim Benzema l-a depasit pe Cristiano Ronaldo si intra direct in istoria lui Real Madrid! Ce performanta ULUITOARE a reusit atacantul francez

Karim Benzema a intrat in istoria lui Real Madrid.

Atacantul francez al celor de la Real Madrid, Karim Benzema, a intrat in istoria clubului de pe Bernabeu. In ultima partida disputata, galacticii s-au impus cu scorul de 4-1 pe terenul celor de la Osasuna, iar Benzema i-a oferit o pasa de gol lui Lucas Vazquez, la golul 3 al trupei lui Zidane. Astfel, francezul a ajuns la 132 de assist-uri in tricoul madrilenilor si l-a depasit pe Cristiano Ronaldo. Pe locul 3 se afla Raul Gonzalez cu 108 assist-turi, urmat de Marcelo cu 94 de assist-uri si Luis Figo cu 93 de assist-uri.

Benzema joaca la Real Madrid din 2009, iar pe langa cele 132 de pase de gol, a marcat si 240 de goluri.