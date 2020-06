Nici nu zici ca a lipsit un an! Asensio, SHOW TOTAL la revenire! Gol la prima atingere si assist pentru Benzema 

Atacantul nu a mai pierdut timp dupa ce a intrat din postura de rezerva in primul sau meci oficial dupa aproape un an si a inscris la prima atingere de balon. Asensio i-a pasat decisiv si lui Karim Benzema la golul de 3-0.

Asensio si-a revenit dupa ruptura a ligamentului incrucisat anterior si ruptura de menisc extern la genunchiul stang, suferite in meciul cu Arsenal din International Champions Cup.

"Voiam sa revin. Au fost multe luni de munca grea. Sunt foarte fericit sa joc, sa inscriu si sunt fericit de victoria echipei.

Sunt incantat de gol deoarece este multa munca in spatele lui. Sunt pe ultima suta de metri a sezonului", a declarat Asensio la finalul meciului pentru Movistar.

First touch if the season and a goal, Ladies and Gentlemen Marco Asensio is backpic.twitter.com/4U9cbGQKpJ