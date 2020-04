"Sunt campion mondial, nu e prea rau pentru un pilot de karting!" Replica lui Giroud dupa ce Benzema a incercat sa-l umileasca

Karim Benzema l-a intepat zilele trecute pe Olivier Giroud. Astazi a venit replica varfului de la Chelsea.

Benzema spunea ca incearca sa nu fie prea dur, insa o comparatie intre ei e ca si cum ai pune fata in fata o masina de Formula 1 si un kart.

Replica lui Giroud nu a intarziat sa apara si este la fel de savuroasa: "Lumea spune ca nu poti compara o masina de Formula 1 cu un kart. Tot ce pot spune eu e ca sunt campion mondial, ceea ce nu e prea rau pentru un pilot de karturi."

Se stie faptul ca Benzema si-a incheiat socotelile cu nationala Frantei in 2015, in urma unui scandal cu colegul sau Valbuena, fapt ce l-a facut sa nu isi poata trece in palmares Cupa Mondiala cucerita de Franta in 2018. Giroud a fost titular in echipa care a cucerit acea editie, dar nu a reusit sa inscrie nici macar un gol la turneul final. Benzema se afla in razboi deschis cu federatia franceza si chiar a cerut sa-i fie dat acceptul pentru a reprezenta Algeria, lucru interzis insa de regulamentele internationale in vigoare.

???? Olivier Giroud responding to Karim Benzema's go-karting comments: "Am I a go-kart? Maybe, but I'm a world champion go-kart." ???? Nice, Oliver. pic.twitter.com/yhA6FPmPYH — Oddschanger (@Oddschanger) April 1, 2020