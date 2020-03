Benzema isi bate joc de un rival din nationala Frantei. “Eu sunt Formula 1 si el este karting”

Atacantul lui Real Madrid nu a trecut nici acum peste faptul ca nu mai este convocat la nationala Frantei.

Intrebat pe retele de socializare daca Giroud este mai valoros decat el, Benzema a raspuns ca “e simplu sa fac o comparatie. Sa nu confundam Formula 1 cu kartingul. Eu sunt Formula 1 si sunt destul de gentil cand spun asta. Giroud functioneaza in echipa Frantei doar pentru ca este acolo, acesta este singurul lucru la care straluceste. Nu este spectaculos, nu face spectacol, dar veti vedea un Griezmann si un Mbappe stralucind pentru ca el baga carbuni in cazane. Pana la urma, daca pentru asta iubeste lumea acest joc, asta nu mai stiu”.

Karim Benzema (32 ani / Real Madrid) si Olivier Giroud (33 ani / Chelsea) se afla in relatii tensionate, dupa ce atacantul lui Real Madrid a fost suspendat de la selectie de Didier Deschamps, in urma scandalului in care a fost anchetat de politia franceza pentru ca ar fi fost complice la tentativa de santaj a coechipierului Mathieu Valbuena cu un sex tape. Benzema a lipsit de la Euro 2016 si de la CM 2018, pierzand medaliile de argint si de aur, si a acuzat ca Deschamps face selectia pe criterii rasiste si ca conducatorii federatiei vor sa ii incheie cariera internationala, a declarat ca vrea sa evolueze pentru Algeria, iar comentariile sale in privinta lui Giroud au facut ca rivalul sau sa fie fluierat de public la mai multe meciuri ale natioanalei Frantei.