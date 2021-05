Barcelona trebuie sa-i dea o suma importanta de bani lui Koeman daca antrenorul va fi demis! Cati bani are de incasat olandezul

Ronald Koeman este aproape de despartirea de Barcelona.

In cazul in care Joan Laporta va decide sa il concedieze pe olandez, antrenorul va avea de incasat 18 milioane de euro de la Barcelona.

Suma este rezultatul adunarii salariului din sezonul urmator, in care Koeman ar mai avea contract cu catalanii, in valoare de 7,2 de milioane de euro, cu despagubiri in cuantum de 5,8 milioane de euro si clauza de reziliere cu Federatia de Fotbal a Tarilor de Jos, 5 milioane de euro, pe care Koeman a achitat-o vara trecuta.

Despartirea lui Koeman de Barcelona este data ca sigura de jurnalistii de la Diario Sport, un anunt oficial urmand a fi facut in zilele urmatoare. Presedintele catalanilor va sustine vineri o conferinta de presa in care este asteptat sa comenteze situatia lui Messi, dar si ceea ce se va intampla pe banca tehnica a echipei.

Ronald Koeman a inregistrat in acest sezon, ca antrenor al Barcelonei, 34 de victorii, 9 remize si 11 infrangeri, reusind sa cucereasca doar un singur trofeu, Cupa Spaniei.